EN DIRECT - Ukraine: plusieurs villes ukrainiennes touchées par une attaque russe massive

La Russie semble avoir opéré une série de frappes d'envergure sur toute l'Ukraine ce mardi. Après la capitale Kiev, où deux immeubles résidentiels ont été touchés, ce sont les villes de Kharkiv et de Lviv, respectivement à l'Est et l'Ouest du pays, qui ont également été visées, ont indiqué leur maire.

"Des explosions se font entendre à Lviv. Restez tous à l'abri !", a exhorté sur Telegram le maire de Lviv, Andriï Sadovy, qui a précisé qu'"une partie de la ville (était) sans électricité".

"Attaque au missile contre le district d'Industrialniï à Kharkiv", a de son côté indiqué son homologue de la deuxième ville d'Ukraine, Igor Terekhov.

La télévision publique ukrainienne a indiqué que les régions de Poltava, Mykolaïv, Dnipro et Tchernihiv avaient également été visés. Les systèmes de défense anti-aériens ont réussi à abattre certains missiles, toujours selon Kiev.