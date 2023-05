02/05

EN DIRECT - Ligue 1: les ultras du PSG appellent à la mobilisation mercredi

A cinq journées de la fin du championnat, le suspense reste entier en haut comme en bas du classement de Ligue 1. Si le PSG est à la peine, il a encore bon espoir d'être sacré champion de France. Derrière, Lens se rend à Toulouse mardi soir (21h) et accueillera surtout l'OM samedi pour un énorme choc pour la course à la Ligue des champions et pourquoi pas au titre. Cette semaine sera aussi marquée par Brest-Nantes mercredi (21h), un match capital dans la lutte pour le maintien. Suivez en direct toutes les infos sur la Ligue 1.