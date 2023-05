Joinville-le-Pont: l'engin suspect dans la voiture d'un fiché S était en fait une balise de la police

INFO BFMTV - Un large périmètre de sécurité a été mis en place dans la nuit de jeudi à vendredi après la découverte de l'engin suspect par les policiers.

À Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), un simple contrôle routier a donné lieu au déploiement de nombreux policiers et à la mise en place d'un vaste périmètre de sécurité. Selon les informations de BFMTV, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 00h45, un équipage local de la police constate un délit routier. Le véhicule circule en empiétant sur les deux voies de circulation.

Les policiers se portent à la hauteur du conducteur et constatent que celui-ci porte des gants et qu'il y a trois hommes à bord. Ils lui demandent de s'arrêter et font sortir les occupants pour un contrôle d'identité.

Les policiers constatent que le conducteur est fiché S pour appartenance à la mouvance islamiste radicale. En fouillant le véhicule, ils découvrent sous le siège conducteur un dispositif artisanal semblant constitué de plusieurs piles, reliées à des fils électriques et entouré de scotch noir.

La découverte entraîne alors un vaste déploiement policier. Les trois hommes sont immédiatement placés en garde à vue pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.

L'engin analysé

Leurs téléphones sont placés à l'écart, de peur qu'ils ne servent à déclencher l'éventuel engin explosif et un très large périmètre de sécurité est mis en place dans la commune.

Un équipage du laboratoire central de la préfecture de police se déplace, ainsi que des équipes cynophiles spécialisées dans les explosifs. Les sapeurs-pompiers sont appelés en renfort et les lignes de bus sont déviées.

Finalement, à 3 heures du matin, le laboratoire central de la préfecture de police annonce qu'il ne s'agit pas d'un engin explosif. Le dispositif est un système de tracker GPS, constitué de piles, de fils électriques et d'une petite antenne.

La Direction du renseignement de la préfecture de police confirme alors qu'il s'agissait d'une balise destinée à surveiller le véhicule de l'homme fiché S. Les gardes à vue des trois hommes ont été levées pour absence d'infraction.