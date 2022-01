Interpellation d'un homme qui menaçait de tuer un député sur un forum de discussion

INFO BFMTV - Placé en garde à vue, l'individu est inconnu de la police et des services de renseignement.

Une personne qui menaçait de tuer un député a été interpellée ce lundi matin, a appris BFMTV. L'homme placé en garde à vue est né en 2002 et est inconnu de la police et des services de renseignement

L'individu, qui utilisait un pseudonyme sur un forum de discussion, écrivait notamment "vouloir tuer un député. Ces gens nous font chier (...) ils rongent nos libertés".

Exprimant toute sa haine, l'individu écrivait que "casser une permanence, ce n'est pas suffisant, retirer la vie d'un député ce n'est pas non plus suffisant mais c'est déjà plus significatif". Il ajoutait vouloir se procurer un lance roquettes et se disait "preneur" si quelqu'un pouvait lui en fournir.

D'intenses recherches ont été menées par la plateforme Pharos. Celle-ci a fini par identifier le suspect, qui utilisait des VPN pour masquer son adresse IP. La police judiciaire du Havre a été saisie des faits par le parquet du Havre ce dimanche, après un signalement de Pharos.