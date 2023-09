Guerre en Ukraine: Elon Musk explique pourquoi il a empêché une attaque de drones en Crimée

Le patron de SpaceX et X (ex-Twitter) confirme qu'il a refusé d'activer le signal Starlink, empêchant ainsi des drones ukrainiens de détruire la flotte de Moscou en Crimée.

Elon Musk sort du silence. Le milliardaire s'est expliqué sur son réseau social X, ex-Twitter, sur un élément rendu public de sa biographie à paraître écrite par Walter Isaacson. Dans ce livre, il est indiqué qu'Elon Musk a personnellement empêché une attaque de drones ukrainiens contre la flotte navale russe en Crimée, en demandant aux ingénieurs de SpaceX de couper le signal Starlink.

"Les autorités gouvernementales [ukrainiennes] ont demandé d'activer en urgence Starlink jusqu'à Sébastopol", raconte le milliardaire. "Il était évident que leur intention était de couler la flotte russe".

"Si j'avais accepté leur demande, alors SpaceX aurait été ouvertement complice d'un acte de guerre et d'une escalade du conflit", écrit Elon Musk.

Elon Musk a plaidé pour qu'une trêve soit signée par Kiev et Moscou. "Chaque jour qui passe, plus de jeunes ukrainiens et de jeunes russes meurent pour gagner et perdre quelques petites zones, les frontières changeant à peine", déplore le patron de X.

Remerciements de Moscou

Quelques heures plus tôt, Dmitri Medvedev, ancien président russe, le remerciait pour cette décision.

"Si ce que [le journaliste Walter] Isaacson a écrit dans son livre est vrai, alors il semble que Musk soit le dernier esprit sain en Amérique du Nord. Ou, à tout le moins, dans une Amérique 'sans genre', c'est le seul qui ait des couilles", avait écrit le vice-président du puissant conseil de sécurité de Poutine.

Le milliardaire a plusieurs fois évoqué la guerre en Ukraine depuis le début du conflit, en février 2022, notamment en proposant son aide aux Ukrainiens grâce à son système de satellites Starlink.

En octobre dernier, il s'était aussi illustré en proposant un plan de paix sur ses réseaux sociaux. Elon Musk proposait de refaire les référendums d'annexion des régions de l'est de l'Ukraine, mais cette fois sous la supervision de l'ONU. Il suggérait également d'acter la neutralité de l'Ukraine et le rattachement définitif de la Crimée à la Russie.

Ce plan avait été très critiqué par Kiev. "Ma réponse très diplomatique est d'aller vous faire voir", avait par exemple répondu l'ambassadeur ukrainien en Allemagne Andriï Melnyk.