Gironde: faute de professeurs, ce principal de collège demande aux parents d’élèves de lui fournir des CV

Dans un établissement girondin, pas moins de quatre postes ne sont pas pourvus en cette rentrée. Le principal a donc fait appel au réseau des parents d'élèves.

Quatre professeurs manquants en cette rentrée 2023? Qu'à cela ne tienne, le principal du collège François-Mauriac de Saint-Symphorien (Gironde) a innové en faisant appel au réseau des parents des 400 élèves de son établissement, rapporte Sud-Ouest.

Face à "l'impossibilité d'obtenir du personnel par manque de candidatures" dans le territoire, ce chef d'établissement, pourtant en lien avec le rectorat de Bordeaux, a tenté le tout pour le tout.

Deux de ses classes de 4ème sans professeur de maths, un professeur de physique absent pour cinq classes en 6ème et 5ème, un documentaliste et un remplaçant pour palier le congé maternité d'une titulaire depuis février... Les besoins ne manquent pas, ce qui agace les parents d'élèves.

"L'an dernier, c'est déjà par le bouche-à-oreille entre parents que le collège avait pu recruter un professeur d'art plastique et une professeure d'anglais. Mais là, c'est la première fois que l'on reçoit ce genre de courrier, c'est assez hallucinant", explique un père, dans des propos rapportés par le quotidien régional.

Selon le principal, Blaise Bricard, cette situation précaire s'explique en grande partie par la localisation géographique de son collège. "Nous sommes un peu éloignés de tout, du train, de l'autoroute. Dans certains autres établissements, des confrères publient eux-mêmes des annonces sur Pôle Emploi".

"Passer par le réseau des parents d'élèves avait bien fonctionné l'an dernier. Plus vite j'aurai des CV, plus vite je pourrai les transmettre au rectorat et plus vite les élèves auront des enseignants devant eux", a poursuivi le dirigeant.