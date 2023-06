Vert et bleu: les nouveaux panneaux d'affichage en gare de la SNCF garderont bien leurs couleurs

Lors du salon VivaTech, la compagnie ferroviaire a présenté son nouveau système d'affichage en gare. Certains clients sont sceptiques et craignent notamment un code couleur qui complexifie la distinction entre départs et arrivés. Pas de panique: la SNCF nous indique qu'il s'agit "d'un prototype".

La SNCF s'attire de nouveau les foudres de certains passagers. Présente au salon VivaTech organisé de mercredi à samedi, la compagnie ferroviaire en a profité pour présenter en grande pompe son projet LIVE sur lequel elle avait déjà communiqué à la fin du mois de mars. L'entreprise décrit LIVE comme un "projet d'amélioration de l'information voyageurs en gare" dont "la principale évolution concerne l’outil de gestion et de supervision de l’information voyageur en gare c’est-à-dire la gestion de l’affichage des horaires de départ et d’arrivée des trains et des annonces vocales."

Lancé en avril 2021, le programme LIVE doit remplacer les trois systèmes d'information voyageur en gare à savoir le système ADAM pour les afficheurs légers dans les 1200 gares TER, le système CATI des 763 moyennes et grandes gares et enfin le système Iéna/Dauphine destiné aux Transiliens.

Une généralisation avant les JO 2024

Des photos de la présentation ont été publiées sur le compte Twitter "SNCF Connect & Tech" et font notamment apparaître un changement du code couleur pour l'affichage des arrivées et des départs.

Les traditionnels bleu et vert semblent laisser place des teintes beaucoup plus sombres, ce qui ne faciliterait pas la distinction entre arrivées et départs selon plusieurs commentaires de passagers sous la publication. Certains font notamment référence au précédent épisode de l'application "SNCF Connect" dont l'ergonomie avait été vivement critiquée par les utilisateurs lors de son lancement.

Face à la levée de boucliers, la SNCF nous indique que "ce qui a été diffusé n'est qu'on prototype qui ne représente pas la version finale" et que "la version finale gardera bien les couleurs bleue et verte."

Depuis fin avril, le programme LIVE est déployé dans 1200 gares et doit être généralisé à l'ensemble des sites en vue des Jeux olympiques et paralympiques 2024. "Concernant l’affichage, il a été amélioré dans son contenu (type d'informations proposées) et il est actuellement testé au niveau des couleurs et du contraste pour améliorer sa lisibilité pour tous, indique la SNCF. Les premiers retours de ces tests font clairement apparaître que les clients sont très attachés aux couleurs du bleu (départs) et vert (arrivées) qui ne seront pas modifiées."