TikTok a traqué les déplacements d’une journaliste via le compte de son chat

Le réseau social chinois voulait découvrir lesquels de ses employés avaient parlé avec la presse.

Pour trouver quels employés donnaient des informations sur l’entreprise à la presse, TikTok avait décidé d’employer les grands moyens. Ou plutôt d’aller piocher dans les données personnelles à sa disposition. Dans un témoignage accordé à la BBC anglaise, la journaliste du Financial Times Cristina Criddle indique en effet avoir reçu un appel du réseau social chinois l’informant que plusieurs de ses employés, en Chine et aux Etats-Unis, avaient analysé ses données personnelles, en particulier sa géolocalisation.

Sauf que Cristina Criddle n’a pas de compte TikTok propre à elle-même avec son nom, mais un à l’effigie de son chat. Le compte, avec une centaine d’abonnés, recense en effet uniquement des vidéos de son chat, et aucune vidéo de la journaliste.

Adresses IP relevées

Les employés identifiés par Bytedance (maison-mère de TikTok) comme étant à l’origine de cette violation des données personnelles auraient agi dans le cadre d’un audit interne, afin de trouver les salariés parlant à la presse. L’objectif était alors de comparer les adresses IP relevées pour Cristina Criddle et celles des employés afin de savoir qui avait pu rencontrer la journaliste. Objectif non rempli puisqu’au terme de l’enquête, aucun "coupable" n’a pu être trouvé.

TikTok et Bytedance se sont excusés auprès de la journaliste, affirmant que cela "ne se reproduirait plus jamais". En décembre dernier déjà, plusieurs journalistes, dont un également au Financial Times, s’étaient vus espionnés par des employés du réseau social chinois, toujours avec la même volonté d’identifier des sources.

Cette nouvelle affaire risque encore de mettre à mal l’image de TikTok, qui souhaite depuis plusieurs mois chasser sa mauvaise réputation en termes de respect des données personnelles. Accusée d’espionnage par de nombreuses institutions, comme en France ou aux Etats-Unis, l’application inquiète surtout par son ampleur sur l’ensemble du globe. TikTok revendique plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels actifs dans le monde, dont 150 millions en Europe, et plus de 20 millions en France.