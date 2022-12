Elon Musk aurait commencé à chercher un successeur à la tête de Twitter

Si vous mourriez d'envie de connaître à nouveau la position du jet d'Elon Musk, rendez-vous sur le réseau social Reddit!

Une page, intitulée r/ElonJetTracker et créée le 14 décembre dernier, a été ces derniers jours l'une des plus consultées du réseau social. Le "subreddit" a gagné près de 40.000 membres en seulement deux jours. 212.000 membres suivent aujourd'hui les atterrisages et décollages de l'avion du milliardaire.

Une page Reddit consacrée au jet privé d'Elon Musk a été créée et compte déjà 212.000 membres. © Capture d'écran / Reddit

Cet essor s'explique en grande partie par la suspension récente du compte Twitter qui tweetait chaque fait et geste du jet privé.

On ne sait toutefois pas si cette page a été créée par Jack Sweeney, le créateur du compte Twitter.