Olivier Véran: "Le handicap ne doit pas être un critère de refus de soins"

Le ministre de la Santé Olivier Véran, lors d'un point-presse tenu ce samedi, a déclaré que "le handicap ne doit pas être un critère de refus de soins" dans le cadre d'une admission en réanimation d'une personne atteinte du coronavirus.

