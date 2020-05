Handicap: "Une solution de répit" à Villeneuve d'Ascq

C'est une "solution de répit". En cette période de confinement, l'association "Les Papillons Blancs" propose aux parents d'enfants souffrant de handicap mental trois accueils temporaires. L'objectif: offrir un cadre aux enfants.

BFMTV, 1ère chaine d'information en continu de France, vous propose toute l'info en temps réel avec 18h d'antenne live par jour et plus de 1000 duplex par mois. Retrouvez BFMTV sur le canal 15 de la TNT et sur BFMTV.com.