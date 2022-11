11 milliards de dollars perdus en un jour, rien ne va plus pour Mark Zuckerberg

Croissance atone, perspectives économiques défavorables, milliards de dollars dépensés dans un projet de metaverse qui laisse sceptique... Mark Zuckerberg et sa société Meta sont au coeur d'une tempête boursière depuis plusieurs mois.

"J'apprécie la patience et je pense que ceux qui sont patients finiront par être récompensés." Le plaidoyer de Mark Zuckerberg n'a pas été entendu par les investisseurs. Conscient ce mercredi que les mauvais résultats de son groupe seraient sanctionnés en Bourse, le Pdg de Meta (ex-Facebook) a tenté de rassurer. Le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'a pas marché.

Ce jeudi, Meta a connu une des pires séances de son histoire. Le cour de l'action s'est effondré de près de 25%. La capitalisation boursière du groupe n'est plus aujourd'hui "que" de 263 milliards de dollars, soit son plus bas niveau depuis janvier 2016. L'entreprise ne fait désormais plus partie des entreprises américaines les plus valorisées.

A titre personnel, Mark Zuckerberg qui détient 13% des parts du réseau social qu'il a fondé en 2004 a vu son patrimoine fondre de 11,2 milliards de dollars en une seule journée. Il ne pèse plus désormais "que" 37,7 milliards de dollars.

Et il ne semble pas s'agir d'un simple accident de parcours boursier. Depuis le début de l'année, le patron de Meta a perdu plus de 87 milliards de dollars, soit 70% de la valeur de son patrimoine. Par rapport au pic de 141 milliards de dollars atteint en août 2021, la fortune de Zuckerberg s'est effondrée de plus de 103 milliards de dollars.

Zuckerberg dépassé par le patron de TikTok

Selon le Bloomberg Billionaires Index, le créateur de Facebook n'est plus que la 28ème fortune mondiale. Comme un passage de flambeau symbolique, le fondateur de ByteDance, la société mère du réseau social chinois TikTok, est désormais largement devant lui. Sa société n'est pas coté en Bourse, mais Zhang Yuming a un patrimoine estimé à 55 milliards de dollars, 45% supérieur à celui de l'Américain.

Certes, après l'euphorie de la période Covid qui avait vu les valeurs technologiques batre des records, le réveil est brutal pour les géants de la tech. D'Alphabet (ex-Google) à Amazon en passant par Meta, les résultats sont décevants depuis plusieurs mois et les cours de Bourse dévissent.

Mais pour Meta, la situation semble plus problématique. En panne de croissance, confronté à une contraction des dépenses marketing en cette période d'inflation et surtout concurrencé par TikTok, le groupe de Mark Zuckerberg a tenté le pari de révolutionner le monde du web avec son metaverse. Problème: ce monde virtuel est pour l'heure un mirage et rien ne garantit son succès à terme.

Surtout, le groupe dépense beaucoup pour mettre au point sa plateforme. La société a révélé qu'elle avait perdu plus de 9 milliards de dollars avec sa division Reality Labs -en charge du metaverse- depuis le début de l'année, dont 4 milliards sur le seul troisième trimestre. Et ce après avoir déjà brûlé 10 milliards de dollars en 2021. Ce n'est pourtant que le début, a averti la société lors de la présentation mercredi de ses résultats trimestriels.

"Nous prévoyons que les pertes de Reality Labs en 2023 augmenteront considérablement d'une année sur l'autre", assure Meta.

"La VR n'est pas alignée sur la réalité"

L'année prochaine, le groupe envisage en effet le lancement d'un nouveau casque de réalité virtuelle poour accéder à son metaverse sur lequel actuellement seulement 200.000 personnes en moyenne se connecteraient chaque mois. Une voie jugée par de nombreux analystes comme une hérésie.

"La frustration des investisseurs Meta est que Mark Zuckerberg semble porter une paire de lunettes Oculus VR 24h/24 et 7j/7 et n'a pas réalisé que sa VR n'est pas alignée sur le R (la Réalité, les Résultats et la Responsabilité envers les actionnaires), analyse dans une note Neil Campling, analyste spécilisé dans la tech chez Mirabaud. Le capitaine Zuckerberg continue de diriger le vaisseau Meta vers une voie inconnue appelée le Metaverse et est déterminé à dépenser des milliards et des milliards de dollars dans le but de se réinventer."

En attendant la société rachète des milliards de dollars d'actions (6,55 milliards de dolalrs au dernier trimestre) pour rassurer les investisseurs et montrer qu'elle croit en son projet. Malheureusement les actinnaires et les investisseurs commencent à perdre patience.