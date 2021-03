L’avĂšnement du digital contribue activement au dĂ©veloppement des entreprises. Selon une rĂ©cente Ă©tude, 72 % des marketeurs et responsables B2B estiment que le webinar est le meilleur moyen de gĂ©nĂ©rer des leads qualifiĂ©s. Le webinaire constitue aujourd’hui un puissant outil de partage pour toutes les entreprises. Pour profiter de tous ses avantages, il est primordial de disposer d’un logiciel performant. Cependant, trouver le meilleur logiciel webinaire du marchĂ© n’est pas chose facile. C’est pourquoi nous avons dĂ©cidĂ© d’établir un comparatif des diverses offres proposĂ©es. Ce dernier est basĂ© sur des avis et tests effectuĂ©s par notre portail de consommateurs ainsi que des experts. Vous Ă©viterez ainsi les mauvais achats. Ne perdez plus votre temps Ă comparer les prix ! Consultez vite notre guide pour vous aider Ă trouver le meilleur logiciel webinaire adaptĂ© Ă vos besoins.