Saint-Barthélemy s'apprête à accueillir la dépouille de Johnny Hallyday

Après l'hommage populaire samedi sur les Champs-Élysées et à l'église de la Madeleine, Johnny Hallyday sera inhumé ce lundi en fin de matinée à Saint-Barthélemy dans la plus stricte intimité. Mais déjà, les curieux viennent voir l'emplacement de la tombe du chanteur, fiers que la star ait choisi leur île comme dernière demeure.

Il voulait être "près de la plage"

Les fossoyeurs ont posé un coffrage mais l'emplacement est prêt. La pierre tombale blanche ainsi qu'une croix en bois doivent encore surplomber la tombe. Chargé des travaux mais aussi fan de Johnny, cet employé se dit fier du choix du chanteur d'être enterré sur cette île des Antilles.

"Il a demandé exactement la même chose que tout le monde (...) il voulait le plus simple possible, comme les St-Barth se font enterrer parce qu'il se sentait un peu d'ici, tout le monde l'avait adopté", a indiqué à BFMTV José, le fossoyeur. "Il avait adoré le cimetière de Lorient et il voulait être au centre, face à la route, pour pouvoir voir, selon lui, les gens passer et ne jamais être seul. Et être tout près de la plage."

"Ici, à Saint-Barth, c'était Monsieur tout le monde"

Ici, la famille Hallyday qui possédait une villa depuis une dizaine d'années se sentait au calme et menait une vie comme n'importe quel anonyme, selon les habitants.

"Ici, à Saint-Barth, c'était Monsieur tout le monde", témoigne pour BFMTV une habitante. "C'était vraiment un homme très chaleureux, Laeticia très chaleureuse."

"C'était quelqu'un de digne, d'humain"

"C'était quelqu'un de généreux, de digne, d'humain, poursuit un autre. C'est à la fois une bête de scène et un homme, comme vous et moi." Un autre résident confie l'avoir "côtoyé le temps de boire un verre". "On sentait qu'il était là pour se reposer", ajoute-t-il.

Un avion doit décoller ce dimanche matin de l'aéroport du Bourget, au nord-est de Paris. Selon nos informations, 63 personnes devraient être à bord de cet avion. Laeticia Hallyday, Jade, Joy et leur grand-mère s'envoleront pour l'enterrement sur l'île antillaise. David Hallyday et Laura Smet seront également présents au cimetière de Lorient. Le garde du corps, les musiciens et le manager du chanteur devraient également faire partie du voyage. La dépouille de Johnny Hallyday arrivera à Saint-Barthélemy dans l'après-midi.