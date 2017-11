La petite leçon de Macron à Trump sur l'usage de Twitter

Un tacle à peine dissimulé. Dans une interview au magazine Time, dont il fait la Une cette semaine, Emmanuel Macron revient sur ses ambitions internationales, et notamment sur sa relation avec son homologue américain, Donald Trump. Le chef de l'Etat français et le président des Etats-Unis, élu il y a six mois pour le premier, et un an pour le second, se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises depuis leurs arrivées au pouvoir respectives. Mais entre fermeté et courtoisie, la relation entre les deux responsables revêt un caractère quelque peu ambivalent.

Twitter, incompatible avec la fonction présidentielle

Auprès de Time, Emmanuel Macron revient sur les sujets de divergence avec Donald Trump, notamment la question du réchauffement climatique et de l'Accord de Paris, dont les Etats-Unis ont annoncé leur retrait début juin.

Mais le chef de l'Etat donne également son avis sur la façon dont le président américain use, et abuse, de Twitter. Depuis le début de sa campagne électorale, le milliardaire a en effet fait de son usage intensif du réseau social sa marque de fabrique. Et son arrivée à la Maison Blanche n'a pas stoppé cette pratique, bien au contraire. Une méthode incompatible avec la fonction présidentielle, selon Emmanuel Macron.

"Je ne tweete pas moi-même et je ne suis aucun compte moi-même, parce que ce n’est pas compatible avec la distance nécessaire pour gouverner et présider", estime ainsi le président français. Avant de poursuivre: "Je pense que lorsque l’on est en position de décider seul et que l’on a la responsabilité de beaucoup de politiques publiques et de beaucoup de gens, on ne peut pas réagir en permanence sur ce média ou sur tout autre média".

French President Emmanuel Macron explains why he doesn't use social media https://t.co/fDPRVgLH7o pic.twitter.com/2GESBo1WN5 — TIME (@TIME) 10 novembre 2017

"On a besoin de temps et de distance"

Et Emmanuel Macron d'insister sur cette idée de distance. "On a besoin de temps et de distance, on a besoin d’organiser une vérification des faits et de croiser les informations pour savoir comment réagir ou pas. C’est pourquoi Twitter n’est pas toujours adapté à ce genre de travail. C’est bien pour la vie privée mais le problème c’est que l’on n’a pas plus de vie privée quand on est président. Et plus de réaction privée. Votre réaction est celle du président", martèle-t-il.

La première rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump remonte au moi de mai. Les deux dirigeants s'étaient vus au sommet de l'Otan, où ils avaient échangé une poignée de main franche et musclée, puis au G7, en Sicile. Ils s'étaient ensuite retrouvés en juillet à Paris, où le président américain avait été invité pour assister à la cérémonie du 14-Juillet, mais aussi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre.

Donald Trump avait été accueilli chaleureusement par le couple présidentiel français. Mais quelques semaines plus tard, Emmanuel Macron n'avait pas hésité à s'opposer à la décision de son homologue de faire sortir les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat.