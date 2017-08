Le défi de la sécurité autour de la Tour Eiffel

Dans un contexte de menace terroriste, protéger la Tour Eiffel des attaques est l'un des défis de la capitale. La tentative d'attaque au couteau ce samedi par un homme qui avait tenté de forcer l'un des contrôles de sécurité du monument l'a une nouvelle fois rappelé.

Pour protéger le monument et ses visiteurs, la mairie de Paris a décidé en mars dernier de mettre en place un nouveau dispositif. Une paroi en verre pare-balles doit être implantée sur deux côtés de la Tour Eiffel, le long du Quai Branly et de l'avenue Gustave Eiffel, tandis que le périmètre sera totalement fermé le long des allées latérales par des barrières métalliques.

En attendant, la Tour Eiffel est protégée par des barrières métalliques, jugées peu esthétiques par la municipalité. Avant d'accéder à la file d'attente pour la Tour Eiffel, les visiteurs sont soumis à des fouilles.

La nouvelle enceinte, de trois mètres de haut sera complétée par des guérites qui marqueront l'entrée au site et les points de contrôles des visiteurs.

"Il faut que les gens aient conscience que les dispositifs de sécurité seront de plus en plus lourd et on essaye, des experts tels que moi, de faire des process, des mises en place de protocoles qui fassent un équilibre entre une bonne protection et un confort de visite, une bonne gestion des flux humains", explique sur BFMTV Pascal Bitot-Panelli, expert en sécurité.